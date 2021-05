tmw Cagliari, offerto il rinnovo a Lykogiannis fino al 2023: valutazioni in corso

Charalampos Lykogiannis è stato tra i protagonisti del finale di stagione del Cagliari. Titolare in questo rush finale, il terzino greco con Semplici in panchina ha contribuito con le sue prestazioni e i suoi gol - 2 nelle ultime 5 gare - a una salvezza che a un certo punto sembrava insperata.

Utilizzato principalmente come quinto di centrocampo, Lykogiannis in questa stagione ha trovato una continuità in più ruoli: da quarto di difesa con Di Francesco, anche da terzo di difesa quando il Cagliati ha giocato con la retroguardia a tre. Tre ruoli possibili che hanno fatto del calciatore classe '93 una pedina importante del Cagliari, che, per questo motivo, è pronto a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022 per una ulteriore stagione, quindi fino al 2023.

Valutazioni in corso. Il giocatore è sul taccuino di diversi club: nessuna offerta concreta ma già tanti sondaggi. Ora per lui è tempo di godersi la salvezza, solo più avanti farà valutazioni più concrete sul suo futuro. Ma intanto il Cagliari gli ha offerto il rinnovo.