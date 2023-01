tmw Con l'arrivo di Ilic, Torino pronto a salutare Lukic: vicina la firma col Fulham fino al 2026

Per un Ivan Ilic che entra (qui le ultime), c'è un Sasa Lukic che esce. In casa Torino sono ore calde per il mercato, con le mosse a centrocampo a farla da padrone: sarà infatti Lukic a far spazio in rosa al giocatore in arrivo dal Verona, col Fulham come prossima destinazione. Il club inglese ha infatti offerto al Torino 8 milioni per il cartellino (più 2 di bonus), mentre per Lukic è pronto un contratto da 2 milioni a stagione fino al 2026.