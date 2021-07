tmw Dall'Italia alla Roma, tutti con Spinazzola: anche Tiago Pinto e Mourinho lo hanno rincuorato

Il mondo del calcio in queste ore ha fatto sentire tutta la sua vicinanza a Leonardo Spinazzola, rivelazione azzurra a Euro 2020 che ieri contro il Belgio ha riportato un grave infortunio al tendine d'Achille. Il supporto, ovviamente, è arrivato anche dalla Roma, club proprietario del cartellino del giocatore.

Come raccolto da TMW, in queste ore sia il dg Tiago Pinto che mister José Mourinho hanno chiamato Spinazzola per rincuorarlo e fargli i loro migliori auguri di pronta guarigione. Non solo gli azzurri, anche i giallorossi aspettano infatti con ansia il ritorno in campo del classe '93.