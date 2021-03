tmw Diritti tv 2021-24, iniziata l'assemblea di Lega Serie A: conference call con tutti i club

L’Assemblea della Lega Serie A, convocata in via d’urgenza per oggi, è iniziata da circa un'ora, con tutti i club presenti. Oltre alla verifica dei poteri e alle varie comunicazioni, l'ordine del giorno più rilevante è ancora una volta l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Presenti tutti i club in via telematica.