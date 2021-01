tmw Driussi proposto in Italia, ma il Parma di defila. Le richieste economiche dello Zenit

Futuro per Sebastian Driussi in Italia? L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo è stato proposto in Serie A, ma per il momento non ci sono da registrare particolari squadre in vantaggio. In questo senso, il giocatore classe '96 non rappresenta una priorità per il Parma - una delle squadre accostate a Driussi - soprattutto per i costi di un eventuale operazione. L'argentino, infatti, ha un contratto col club russo fino al 2022 a circa 2 milioni di euro a stagione, mentre il prezzo richiesto per il cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.