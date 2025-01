Ufficiale Gallardo riabbraccia un figliol prodigo: Driussi lascia la MLS e torna al River Plate

vedi letture

Il River Plate risponde al colpo del Boca Juniors: a Buenos Aires, dopo Ander Herrera, sbarca anche Sebastian Driussi, che lascia Austin per 9,5 milioni e torna nel club dove è cresciuto e che lasciò nel 2017 per trasferirsi allo Zenit (per 15 milioni).

Driussi, classe 1996, è stato uno dei migliori giocatori della MLS nelle ultime stagioni, firmando 45 reti in 106 partite. Adesso torna a casa, con l'obiettivo di vincere come in passato insieme a Marcelo Gallardo.