tmw Durante: "Se il PSG vince la Champions, Pallone d'Oro a Neymar o Mbappè"

vedi letture

Nel corso del suo intervento al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Sabatino Durante ha parlato anche della possibilità che Neymar vinca il Pallone d'Oro. "C'è una grande discussione in Brasile - ha detto - perchè al di là del talento, danno fastidio alcuni suoi atteggiamenti a partire da quando cadeva spesso per terra. E lo disse anche Pelè. Con gli infortuni ha perso un po' di smalto ma se il PSG va in finale di Champions il Pallone d'Oro va a lui o a Mbappè. Se mi sorprende che possa restare a lungo al PSG? Il calcio è dinamico e il Barcellona ha tanti problemi. E' stato un vantaggio per me che sono interista (ride, ndr) perchè così non abbiamo perso Lautaro. I nerazzurri tra l'altro lo avevano perso, il giocatore aveva ormai fatto tutto con l'Atletico Madrid ma Simeone voleva la prima punta e il ritorno di Diego Costa dal Chelsea e l'Inter se lo è preso. Oggi in ogni caso il PSG è una grande squadra e lo ha dimostrato: ha le carte in regola per vincere la Champions".

clicca sotto per guardare l'intervento completo