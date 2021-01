tmw Eranio: "Genoa, Ballardini sa esaltare le qualità dei calciatori. Destro ritrovato"

Nel corso del suo intervento al TMW News, Stefanio Eranio ha parlato anche del Genoa, da grande ex rossoblù. E ha elogiato il lavoro del tecnico: "Ballardini è certamente un allenatore capace e se gli dai tempo, ti mette serenità, ti fa fare cose semplici e sa far rendere i giocatori al massimo sfruttandone le caratteristiche. Basta poco per cambiare rotta e dare tranquillità anche in una situazione di classifica non semplice. Serve essere umili e saper trasmettere le tue idee. Ora c'è un nuovo entusiasmo e le fatiche le senti anche meno. Peraltro la squadra ha anche qualità. Ballardini tutte le volte viene chiamato in causa riesce a esaltare le qualità dei calciatori".

Destro è tornato su ottimi livelli. Sembrava perso...

"Le motivazioni fanno la differenza. La punta vive per il gol ma Destro è anche un giocatore di qualità. Faceva specie che non potesse far vedere il suo valore. Ha perso troppo tempo, viste le sue potenzialità. Per sfortuna e per mancanza di gol poi vieni sostituito da un altro ma se un giocatore può esser determinante e ci credi, gli devi dar fiducia. E lui ora sente evidentemente tutto questo e sta facendo grandi cose".