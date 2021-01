tmw Fazio-Parma, il summit per Perez e il futuro di Santon: le ultime sulle uscite della Roma

Ore importanti per le uscite dalla Roma. Il dg giallorosso, Tiago Pinto, è impegnato in queste ore a Milano per risolvere alcuni casi spinosi sulle partenze dalla Capitale. Quello che per primo potrebbe risolversi è senza dubbio Federico Fazio: la società ha dato il placet alla partenza, la pista più calda porta al Parma e sono le ore decisive affinché il centrale ex Siviglia decida o meno di andare alla corte di Roberto D'Aversa. Non solo: la Sampdoria resta interessata a Davide Santon ma al momento non sembra arrivata nessuna accelerata. Il club attende novità su questo fronte così come sugli spifferi dalla Turchia per Juan Jesus: il brasiliano però, ad oggi, potrebbe restare fino a scadenza e comunque non vuole lasciare l'Italia. Infine Carles Perez: summit oggi con l'intermediario, i colloqui vanno avanti ma per adesso lo spagnolo resta a Roma.