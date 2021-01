tmw Ferrarese: "15 anni fa ho affrontato Maicon da calciatore in Serie A, ora sarò il suo ds"

Da avversari sul campo a direttore sportivo-giocatore. Nel clamoroso approdo di Maicon all'A.S.D. Sona Calcio in Serie D c'è anche una bella storia nella storia che merita senza dubbio di essere sottolineata: quella del giovane ds Claudio Ferrarese, ex calciatore tra le tante del Torino che nel 2006-2007 incrociò proprio il suo nuovo acquisto Maicon, di appena tre anni più giovane, sui campi di Serie A: "Ho avuto la fortuna di ammirarlo da vicino quando ero ancora un giocatore, nella stagione 2006-2007, anche se l'ho incrociato da avversario solamente una volta. Io ero al Torino e lui all'Inter. Che ricordi...".

Ci racconta com'è nata questa nostalgica operazione sportiva e mediatica?

"È nata tre mesi fa, quasi per gioco. Un mio collaboratore mi ha chiesto: 'Perché non proviamo a portare qui Maicon?'. Io gli ho risposto ridendo: 'Sul lago o al Sona Calcio?'. Ma lui faceva sul serio e, vi dirò, convincere il giocatore è stato più semplice di quanto mi aspettassi. Col Sona ci alleniamo praticamente sul Lago di Garda, uno scenario davvero suggestivo e molto vicino a quella Milano che Maicon tanto ama".

Il suo telefono, anche in questi minuti, non smette di squillare...

"Non avete idea di quanta gente mi stia chiamando. Dall'Italia, dal Brasile, da tutto il mondo... Questa, secondo me, è un'operazione senza precedenti nella storia del calcio: un campione della Nazionale brasiliana, l'eroe del Triplete nerazzurro, uno dei migliori laterali della storia ha scelto di vestire la maglia del Sona in Serie D. E noi non possiamo che esserne profondamente orgogliosi".