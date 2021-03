tmw Fiorentina, a breve contatto con Iachini: la situazione

vedi letture

Beppe Iachini potrebbe riabbracciare la Fiorentina nelle prossime ore. Previsto un contatto nel pomeriggio tra il tecnico marchigiano e Rocco Commisso. Si cercherà di far tornare Iachini sulla panchina viola. Se tutto andrà come da programma l’allenatore tornerà in sella e cercherà di condurre la Fiorentina alla salvezza. Ma tanto passerà dal contatto delle prossime ore, alle giuste condizioni Iachini tornerà alla Fiorentina per ribaltare una situazione complicata. Ore calde, Commisso prova a riportare Beppe Iachini in viola...