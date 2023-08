tmw Fiorentina, Christensen firmerà fino al 2028: mercoledì in città per le visite mediche

La Fiorentina è pronta a piazzare un altro colpo in entrata. Dopo M'Bala Nzola, i viola si apprestano ad accogliere il nuovo portiere. Sarà Oliver Christensen dell'Hertha Berlino l'estremo difensore a disposizione di Vincenzo Italiano per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'estremo difensore arriverà in città e sosterrà visite mediche.

L'operazione sarà a titolo definitivo con la società tedesca che incasserà circa 5 milioni di euro. Il portiere invece firmerà un contratto con il club del presidente Rocco Commisso fino al 2028.