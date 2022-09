tmw Fiorentina, Nastasic andrà al Maiorca: il difensore pronto a dare l'addio ai viola

Il futuro di Matjia Nastasic sarà al Maiorca. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrale serbo lascerà infatti Firenze nel corso delle ultime ore di calciomercato per trasferirsi in Spagna. Niente Spezia dunque per il difensore.