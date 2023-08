tmw Fiorentina, nuovi contatti tra l'entourage di Jovic e la Stella Rossa: il punto

Con gli arrivi sempre più imminenti di Beltran e soprattutto Nzola, la Fiorentina comincia a ragionare sulle dimensioni del suo attacco e le posizioni di Cabral e Luka Jovic appaiono decisamente meno stabili e sicure. Sul centravanti serbo, come vi raccontiamo da fine luglio, si è acceso l'interesse della Stella Rossa di Belgrado, che lo riporterebbe volentieri a casa come ciliegina sulla torta per i gironi di Champions League.

A Belgrado non solo in vacanza

L'occasione per stringere e rinsaldare i contatti è stata l'amichevole di Belgrado, finita con un roboante 5-0 per i padroni di casa, troppo più avanti rispetto alla Fiorentina sul piano fisico. Nei giorni successivi Jovic è rimasto nella capitale serba, dove sotto sotto sperano di trattenerlo ancora più a lungo che per qualche giorno di vacanza sfruttando i giorni liberi dagli allenamenti.

Nuovi contatti nelle scorse ore

Nelle scorse ore, con un mercato in entrata che si è fatto movimentato là davanti, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza della Stella Rossa (si starebbe addirittura muovendo il presidente in persona) e l'entourage dell'attaccante classe 1997. L'obiettivo comune, secondo quanto ci risulta, è quello di arrivare ad una quadratura economica così da poter presentare alla Fiorentina la miglior offerta possibile.