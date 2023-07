tmw Fiorentina, sirene tedesche per Gori: lo vuole il Monaco 1860 allenato da un italiano

vedi letture

Che ci sia la possibilità di intraprendere una nuova vita fuori dai confini italiani per Gabriele Gori? Questo sembrano suggerire le ultime voci di radiomercato sul conto dell'attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina lasciano pensare che sia una soluzione tutt'altro che da escludere, ma sempre comunque con un pizzico d'Italia di sottofondo.

Italia chiama Italia

Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, infatti, sulle tracce del centravanti (reduce da diverse annate giocate in prestito nelle categorie inferiori, l'ultima alla Reggina in Serie B) c'è il Monaco 1860, società della terza divisione in Germania ma allenata da un connazionale come Maurizio Jacobacci, che ha chiesto personalmente questo suo sforzo al club.