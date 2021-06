tmw Fiorentina su Italiano con l'addio di Gattuso? Il tecnico vuole restare allo Spezia

La Fiorentina potrebbe salutare Rino Gattuso ancor prima dell'inizio della stagione e si sta già guardando intorno in caso di addio del tecnico. Una delle ipotesi, come detto, è quella relativa a Vincenzo Italiano. L'allenatore ha però rinnovato da poco il suo contratto con lo Spezia ed è felice di prolungare la sua avventura in Liguria: secondo quanto raccolto da TMW non ha intenzione di prendere in considerazione altre destinazioni.