tmw Fortunato: "Appena l'avversario cala, l'Atalanta è devastante. Ilicic in forma"

Si è parlato anche dell'Atalanta con Daniele Fortunato nel corso del suo intervento al TMW News. Da ex bergamasco ha detto: "Il primo tempo di ieri è stato leggermente complicato poi la squadra nella ripresa è spesso devastante, soprattutto quando l'avversario cala. Il portiere del Crotone ha fatto dei miracoli, il risultato altrimenti sarebbe stato più pesante".

Ilicic è stato uno dei migliori se non il migliore. si può pensare ad un suo gran finale di stagione?

"Se è in condizione è eccezionale. Certo, con Gasperini in particolare devi essere sempre in condizione. Se non rendi ti toglie, come è accaduto col Real dopo che lo aveva inserito dalla panchina. Ma del resto occorre guardare alla squadra. Se è in forma Ilicic è un giocatore che ti può sempre inventare qualcosa. E' uno di quei calciatori per i quali vale la pena andare a vederlo".

Col Real in Champions che sensazioni ha?

"Credo che gli spagnoli se vorranno passare dovranno fare una grande partita. Non so chi vincerà ma il Real dovrà impegnarsi parecchio".