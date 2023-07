tmw Gabbia al Villarreal dopo aver salutato il Milan: domani previsto il primo allenamento

Nelle scorse il difensore del Milan Matteo Gabbia ha lasciato il ritiro rossonero negli Stati Uniti per fare rientro in Europa e dare il via, nelle prossime ore, alla sua nuova avventura con la maglia del Villarreal. Il giocatore, alla partenza, ha anche voluto salutare i compagni rossoneri: "Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispace lasciare un gruppo fantastico", le sue parole.

Ricordiamo che l'operazione fra il Milan ed il club spagnolo si è conclusa sulla base del prestito secco, col giocatore che potrà così vivere una stagione da protagonista in Liga. In queste ore raggiungerà la città di Valencia e per domani è previsto il primo allenamento col Sottomarino Giallo.