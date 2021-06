tmw Galliani: "Sorpreso dalle parole di Calhanoglu. Ribery? Abbiamo già troppi over in rosa"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Rimini, dove è in corso di svolgimento l'evento per l'inizio del calciomercato: “Ho iniziato col mercato nel 1975 sempre col Monza e c’erano solo italiani. Poi sono arrivati gli stranieri e anche le società sono cambiate. Fare parallelismi è difficile anzi impossibile. Ribery? In B c’è il problema che non si possono avere più di 18 giocatori nati prima del 1998 e noi ne abbiamo già di più. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under23. Boateng? Ha firmato con l’Hertha Berlino. Balotelli? Da mezzanotte è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo ma si sa che il mercato è dinamico. Calhanoglu all’Inter? Era in scadenza e ha scelto i nerazzurri. A me spesso è capitato di scambiare calciatori. Quella di oggi è una questione di soldi ma posso dire di essere rimasto sorpreso dalle sue parole il giorno delle visite mediche quando ha detto ‘rivinciamo lo scudetto’ dopo essere arrivato secondo col Milan. Il caso Salernitana? Non voglio entrare in merito. C’è la FIGC e il Consiglio Federale del 7 deciderà”.

In chiusura, alla domanda di TMW sulle possibilità di ripescaggio del Monza in Serie A il dirigente brianzolo ha glissato salutando la stampa presente.