tmw Genoa, vicino Filip Stevanovic del Manchester City

Colpo in vista per il Genoa. Vicino Filip Stevanovic, attaccante del Manchester City. Si lavora al prestito. Contatti in corso, affare che può arrivare alla fumata bianca entro i prossimi giorni. Il Genoa si muove, Stevanovic si avvicina…