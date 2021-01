tmw Giampaolo, più esonero che conferma: il Torino sempre più convinto del cambio di tecnico

Col passare dei minuti, aumenta la percentuale di un cambio di allenatore in casa Torino. Nonostante le dichiarazioni di Cairo nel post-partita, il presidente del club granata sembra sempre più deciso a cambiare tecnico. Per la sostituzione, due in questo momento i nomi in vantaggio su tutti gli altri: Davide Nicola - al momento, nettamente il favorito - e Moreno Longo.