TMW - Gli occhi della Serie A su Uronen: l'esterno del Genk può arrivare in estate, il punto

Gli occhi della Serie A su Uronen: l'esterno del Genk può arrivare in estate, il punto

Non solo Svezia e Norvegia. Uno dei panorami low cost verso il quale si sta spostando il mirino di alcune società italiane, e non solo, è la Finlandia. Lo ha fatto nell'ultima stagione il Brescia, andando a pescara una garanzia tra i pali come Jesse Joronen, titolarissimo della nazionale che stasera sfiderà la Bosnia nella prima gara delle qualificazioni verso il Mondiale del 2022. Per adesso in Serie A gioca solo un senatore come Perparim Hetemaj, al Benevento, ma in B non mancano i giocatori come Sauli Vaisanen o Simon Skrabb, oppure il portiere del Venezia, Niki Maenpaa.

Il prossimo è Uronen? Il prossimo potrebbe essere Jere Uronen. Superata la positività al Covid, è tra i convocati di Markku Canerva per questo trittico di gare. Squalificato nell'ultima di Nations League contro il Galles, salterà la sfida di oggi contro la Bosnia ma sarà un osservato speciale da parte di alcune società di Serie A, secondo quanto arriva dal Belgio a Tuttomercatoweb.com, nei prossimi impegni con Ucraina e Svizzera.

Miniera Genk Esterno mancino, nazionale finlandese, Uronen gioca nel Genk dove è un perno vero e proprio. Un club, quello belga, da sempre fonte di giocatori che lasciato un segno importante altrove come Leon Bailey, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Wilfred Ndidi e ultimo della lista, Joakim Maehle. Uronen piace all'estero ma pare che abbia più di un estimatore in Italia e che gradisca molto l'ipotesi di mettersi alla prova, da terzino o fludificante, in Serie A dalla prossima estate.