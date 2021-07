tmw Gravina: "Mi dispiace per Spinazzola, nello spogliatoio ieri sera c'era un silenzio tombale"

"A livello personale, è stato emotivamente coinvolgente rientrare nello spogliatoio ieri e vedere un clima come se avessimo perso solo perché un compagno aveva avuto un infortunio. E' uno dei momenti che più ricorderò nella mia carriera di sportivo..Questi ragazzi nel silenzio hanno condiviso il dolore, anche fisico, di un compagno. Entrando nello spogliatoio c'era un silenzio tombale. Per me questo è un segno di bellezza, quello che stiamo cercando di trasmettere a tutti gli italiani". A parlare così, a margine della conferenza di presentazione di Rocchi come nuovo designatore CAN, è il presidente federale Gabriele Gravina: "Mi dispiace tanto per Spinazzola, gli auguri un rientro veloce e rapido. Oltre ad essere un grande professionista, ha mostrato grandissime qualità umane. Gli mando un abbraccio e mi dispiace per quello che ha dovuto subire. Ha pagato un prezzo molto alto".

