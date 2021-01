tmw Hellas scatenato: Sturaro vicino, maxi offerta per Lasagna e parti a un passo

Tutto confermato: l'Hellas Verona è a un passo dal definire l'arrivo di Stefano Sturaro dal Genoa. Il giocatore ha rotto gli ultimi indugi, affare in prestito con diritto di riscatto che sta per andare in porto. Il ds Tony D'Amico, insieme al presidente Maurizio Setti, stanno per regalare anche un colpo pesante in attacco a Ivan Juric: offerta da 10 con bonus per Kevin Lasagna dell'Udinese.

