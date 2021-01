tmw Sorpresa in casa Hellas: per il centrocampo è vicino Sturaro dal Genoa

Sorpresa sul mercato dell'Hellas Verona: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club di Setti starebbe per piazzare un colpo importante in mediana. Si tratta di Stefano Sturaro: il classe '93 di Sanremo andrebbe così in prestito da Ivan Juric. In questa stagione, Sturaro ha giocato 6 gare con 1 gol al Genoa.