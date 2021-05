tmw I verdetti della stampa. Atalanta: Malinovskyi e Muriel al top. Gasperini è il trascinatore

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

IL MIGLIORE

Andrea Riscassi, Rai Sport - Malinovsky. Da gennaio in poi, senza il Papu, si è caricato la squadra sulle spalle ed è stato determinante sia per gli assist che per i gol. Il gol segnato in campionato alla Juventus rimarrà negli annali.

Fabio Gennari, Tuttosport - Luis Muriel. Fare così tanti gol giocando poche volte da titolare rispetto a chi ha fatto i numeri come ai suoi è un gran merito.

Matteo De Sanctis, Bergamo TV - Ce ne sarebbero tanti, scelgo Romero perché è giovane, è stato una sorpresa per tutti. Ci vuole personalità per guidare il reparto, ha avuto continuità di rendimento: titolare sin dalla prima partita, non c’è mai stata la possibilità di metterlo in discussione.

IL PEGGIORE

Andrea Riscassi, Rai Sport - Gollini. È stato tanto bravo nelle due precedenti stagioni a trascinare la squadra in Champions, ma è stato poco incisivo quest’anno. I gol di Real, Roma e Sassuolo pesano un po’ sulle sue spalle, anche se il ruolo del portiere è sicuramente quella più delicato.

Fabio Gennari, Tuttosport - Non mi sento di dire qual è stato il peggiore. Ci sono giocatori che hanno fatto meno bene. Mi viene in mente Ilicic, ma ha avuto tanti problemi personali. Con una stagione del genere difficile trovare il peggiore.

Matteo De Sanctis, Bergamo TV - Mojica. Nazionale colombiano dove è l’alter ego di Cuadrado sulla fascia opposta, mi aspettavo molto di più. L’eredità di Castagne era pesante, ma era lecito aspettarsi di più. Scelta sbagliata, infatti a gennaio è stato subito rispedito al mittente.

VOTO ALLA STAGIONE

Andrea Riscassi, Rai Sport - 8. Stagione magnifica, centrare la terza qualificazione in Champions è stato un vero miracolo sportivo vista la concorrenza. Peccato per la finale di Coppa Italia persa perché a mio avviso la Dea quest’anno, come si vede dalla classifica, era più forte della Juve.

Fabio Gennari, Tuttosport - 9,5. Sarebbe stato dieci con la Coppa Italia. La terza qualificazione in Champions di fila da terzi in classifica è un merito enorme da parte dell’Atalanta considerando che quest’anno sono rimaste fuori squadre come Napoli, Roma e Lazio.

Matteo De Sanctis, Bergamo TV - 9. Stagione da incorniciare, peccato per le ultime due sconfitte. Con la Coppa sarebbe stato un dieci pieno. Metterei subito la firma per ripetere lo stesso cammino il prossimo anno.

VOTO ALL'ALLENATORE

Andrea Riscassi, Rai Sport - 9. Credo sia davvero la bandiera della Dea. Da quando è arrivato a Bergamo ha trasformato una squadra medio-piccola in una formazione di cui tutti parlano in Europa. Qualcosa di davvero inimmaginabile. Ha gestito l’uscita di Gomez e le défaillance di Ilicic alla grande, cambiando modulo e puntando ancora sui giovani (come Pessina). Il fatto che rimanga - malgrado le sirene in Italia e all’estero - dimostra che dargli la cittadinanza onoraria di Bergamo è stata un’ottima idea.

Fabio Gennari, Tuttosport - 9,5. Riproporsi a certi livelli senza Gomez e Ilicic vuol dire sapere cosa fare per trovare soluzioni e quando uno trova soluzioni vincenti merita un applauso. La sconfitta nella finale di Coppa Italia toglie quella punta di perfezione che può aiutare a cercare sempre di migliorarsi.

Matteo De Sanctis, Bergamo TV - 9. Il trascinatore, il simbolo, la garanzia di questa Atalanta. Con un piccolo cruccio: entrambi meriterebbero di essere non solo belli, ma anche vincenti. Nel senso di sollevare un trofeo e rimanere in un albo d’oro. È il top player dell’Atalanta, sulla bilancia se ne accettano volentieri pregi e difetti.