tmw I verdetti della stampa. Fiorentina: brilla Vlahovic, deludono in tanti. Allenatori da sei

vedi letture

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

IL MIGLIORE

Francesca Bandinelli (Corriere dello Sport) - "Questa è facile, Dusan Vlahovic. Sia per il numero di gol segnati e la fame che ha mostrato, ma soprattutto per il lavoro di squadra che ha fornito".

Matteo Dovellini (Repubblica) - "Vlahovic. Se penso che è stato il centravanti titolare di una squadra che si è salvata a tre giornate dalla fine ed ha segnato 21 gol... A 20 anni! Ha fatto vedere il segno del campione".

Mario Tenerani (Lady Radio-Il Messaggero) - "Vlahovic, perché è andato contro le statistiche. Per ritrovare un attaccante che alla sua età è riuscito a superare i venti gol bisogna tornare indietro ai tempi di Altafini..."

IL PEGGIORE

Francesca Bandinelli (Corriere dello Sport) - "Da Amrabat mi aspettavo molto di più, anche se gli concederei tutte le attenuanti del caso visto l'ottovolante di emozioni in cui si è ritrovato. L'ha sofferto".

Matteo Dovellini (Repubblica) - "Per me la coppia difensiva, Milenkovic e Pezzella, anche se per motivi differenti. Sono stati molto meno solidi e compatti degli scorsi anni, senza riuscire a mantenersi sui loro livelli".

Mario Tenerani (Lady Radio-Il Messaggero) - "Purtroppo c'è stato un gruppo di giocatori che ha dato meno di quanto ci si aspettasse: ci metto Amrabat, Pezzella, Milenkovic Biraghi e Kouame".

IL VOTO ALLA SQUADRA

Francesca Bandinelli (Corriere dello Sport) - "Voto 5. Non mi aspettavo certo l'Europa, ma neanche tutte queste difficoltà, sopratutto alla luce del mercato: dei nuovi è Bonaventura l'unico ad aver inciso. Il gruppo è stato prigioniero di criticità umorali".

Matteo Dovellini (Repubblica) - "Voto 5,5. Non posso che dare un'insufficienza, visto che salvarsi a tre giornate dalla fine è ben diverso dal migliorare l'anno passato. Però lieve, perché dividerei con la dirigenza".

Mario Tenerani (Lady Radio-Il Messaggero) - "Voto 5. È la media tra errori da 4 e la salvezza finale che vale il 6".

IL VOTO AGLI ALLENATORI

Francesca Bandinelli (Corriere dello Sport) - "Vedo il bicchiere mezzo pieno: Iachini 6 perché ha fatto lo Iachini, riportando tranquillità in un gruppo scosso per sua stessa ammissione. Prandelli 6 lo merita anche solo aver puntato su Vlahovic. Ricordo: è subentrato in una pausa nazionali in cui non l'ha avuto ma l'ha messo subito".

Matteo Dovellini (Repubblica) - "Un 6 per Iachini, che ha fatto il suo portando a casa la salvezza. Prandelli prende 6, perché con la continuità del lavoro ha tirato fuori Vlahovic".

Mario Tenerani (Lady Radio-Il Messaggero) - "A Iachini do 6, ha portato alla salvezza, diventata troppo presto l'obiettivo una Fiorentina sopravvalutata. Anche a Prandelli un 6: dei 40 punti viola, 21 ne ha portati lui. Ha contribuito al risultato dando fiducia totale a Vlahovic".