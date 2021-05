tmw I verdetti della stampa. Udinese: stagione e Gotti faranno discutere, De Paul faro

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

Stefano Pontoni (TuttoUdinese.it): "Il migliore è stato senza dubbio Rodrigo De Paul. L’argentino è il fattore determinante sempre e comunque. Un giocatore per caratteristiche tecniche e tattiche unico in Italia. Spesso sottovalutato, anche a Udine. Dopo aver salvato anche quest’anno l’Udinese merita di potersi cimentare ad un livello superiore.

Stefano Martorano (Messaggero Veneto): "De Paul, per la continuità avuta in una stagione in cui spesso ha saputo trascinare la squadra, orientando e risolvendo alcune partite".

Mattia Meroi (Radiospazio): "Nuytinck per continuità di rendimento. Quando non c'era, la squadra ne ha risentito parecchio in fase difensiva. Ha salvato molte situazioni pericolose e non si ricordano suoi gravi errori".