tmw Il 2021 della Sampdoria inizia da Roma, Jankto: "Devi essere perfetto per fare punti"

vedi letture

L'esterno della Sampdoria Jakub Jankto, nel corso dell'intervista ai nostri taccuini, ha parlato della prossima gara di campionato contro la Roma: "Partiamo subito con una gara difficile a Roma. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima partita all'Olimpico poi Dzeko ha fatto una doppietta straordinaria. In queste partite devi anche essere fortunato. E' difficile che la squadra avversaria non crei nulla. Devi sperare magari in un loro errore mentre tu devi essere perfetto per fare punti. Sicuramente ci proveremo e se giocheremo come le partite precedenti credo che possiamo far bene in entrambi