tmw Il Bologna pensa al centrale Theate per la difesa: è il classe 2000 dell'Oostende

In estate Arthur Theate ha lasciato lo Standard e il centrale classe 2000 ha dimostrato tutte le sue qualità con la maglia dell'Oostende. Perno del club belga, tanto da avere un posto prenotato per un futuro nell'Under 21, domani giocherà contro lo Standard Liegi e sarà una gara dove il Bologna lo osserverà con attenzione. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club emiliano già a gennaio aveva Theate nel mirino e lo sta valutando anche in ottica estate. Vent'anni, ha il contratto in scadenza nell'estate del 2023.