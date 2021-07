tmw Il Genoa punta Ekuban: nel mirino c'è la seconda punta del Trabzonspor

Caleb Ekuban può tornare in Italia. La punta classe '94 di Villafranca di Verona può rientrare nel nostro campionato: scuola Chievo Verona, dal Leeds United è andato in Turchia al Trabzonspor e adesso è un nome caldo per la nostra Serie A. E' sul tavolo di molte società ma il Genoa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è in trattativa col ragazzo.

Un affare possibile da 2 milioni di euro con la società turca e ingaggio che può arrivare al milione per il giocatore. Il Trabzonspor di recente ha peraltro già preso alcune stelle sul mercato tra cui Marek Hamsik e Gervinho oltre che Bruno Peres. E sembra intenzionato ad andare avanti.