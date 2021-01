tmw Il Leeds frena su Pulgar della Fiorentina. E De Paul può essere un'idea per l'estate

Con l'arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina, Erick Pulgar non sta trovando continuità nell'undici titolare della Fiorentina. Anche per questo motivo il centrocampista cileno è finito al centro di diversi sondaggi di mercato. Fra le squadre più attente al classe '94 nei giorni scorsi è emerso il Leeds di Marcelo Bielsa (oltre a Cagliari e Sassuolo), ma secondo le ultime raccolte da TMW il club di Premier League nelle ultime ore ha raffreddato il proprio interesse almeno per quel che riguarda la sessione invernale.

Discorso simile per Rodrigo De Paul: l'argentino dell'Udinese piace da tempo al Leeds e già la scorsa estate era stato fatto un tentativo su spinta dello stesso Bielsa, suo grande estimatore. Il gradimento del tecnico e della società non è mutato, ma difficilmente i dirigenti inglesi affonderanno il colpo in questi ultimi giorni di mercato. L'operazione potrebbe riaprirsi ed essere approfondita in estate, sempre che il giocatore non trovi una nuova sistemazione da qui all'1 febbraio.