tmw Il portiere Ionut Radu lascia di nuovo l'Inter: ha firmato col Bournemouth

Ionut Radu è un nuovo portiere del Bournemouth. In serata il portiere rumeno che non era nemmeno stato convocato da mister Inzaghi per la tournée in Giappone ha firmato col club di Premier League e lascia di nuovo l'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Classe '97, Radu nell'ultima stagione s'è diviso tra due squadre. Nella prima parte ha vestito la maglia della Cremonese, nella seconda quella dell'Auxerre per un totale di 27 partite giocate. Per l'estremo difensore rumeno è questa la sesta avventura in prestito da quando è di proprietà dell'Inter.