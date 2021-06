tmw Inter e Roma su Max Aarons: il terzino del Norwich tra i crack del calcio inglese

Uno dei migliori talenti del calcio inglese come Max Aarons in Serie A nella prossima stagione? Non è quello che si augurano i tifosi del Norwich City ma è quello a cui stanno pensando due grandi del nostro pallone. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in Inghilterra, il classe 2000 di Hammersmith sarebbe nel mirino della Roma di José Mourinho e dell'Inter di Simone Inzaghi.

CACCIA AL TERZINO Aarons è stato tra i grandi protagonisti del ritorno dei Canaries in Premier League ed è ambito da mezza massima serie britannica. Ha però l'ambizione di misurarsi anche con il nostro campionato ed ecco che la Roma, da tempo, sta seguendo il ventunenne londinese per prendere possesso dell'esterno destro della difesa, alternandosi con Bryan Reynolds. Poi l'Inter: l'intesa col PSG per Achraf Hakimi ancora non c'è ma i nerazzurri valutano tra le alternative proprio Aarons perché ritenuto un investimento da fare, pronto subito e potenzialmente un top per il domani.