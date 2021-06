tmw Inter, incontro con l'agente di Agoume: mancano solo gli ultimi dettagli per il rinnovo

vedi letture

È andato in scena oggi l'incontro tra gli agenti di Lucien Agoume e l'Inter per il rinnovo del giovane centrocampista con il club nerazzurro. Come detto in mattinata, questa sarà la settimana della firma del prolungamento fino al 2024 e mancano soltanto alcuni dettagli prima di poter mettere tutto nero su bianco e continuare il matrimonio tra le parti.