tmw Inter, lavori in corso per il rinnovo di Agoumé: la situazione

Lucien Agoumé e l’Inter, avanti insieme. Prove di rinnovo tra le parti per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Contatti in questi giorni per trovare un’intesa. L’Inter vuole blindare il centrocampista attualmente in prestito allo Spezia, anche per respingere gli assalti dall’estero. Perché il Bayern Monaco è attento alle evoluzioni. Ma i nerazzurri provano a tutelarsi. E nei prossimi giorni proveranno ad accelerare per il rinnovo. Dopo quello di Lautaro Martinez fino al 2024 un altro prolungamento per il presente ed il futuro: Agoumé-Inter, lavori in corso per continuare insieme...