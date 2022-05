tmw Inter, Lukaku vuole tornare in Italia: ieri la dirigenza ha incontrato Pastorello

L'Inter studia la possibilità di riportare in Italia il grande ex Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto da TMW, nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha incontrato Federico Pastorello, agente del centravanti belga oggi al Chelsea. Sul piatto, in prima battuta il futuro di di Sebastiano Esposito, che potrebbe rimanere un'altra stagione al Basilea: situazione ancora in evoluzione.

E Lukaku? Inevitabile che si sia parlato anche di Big Rom: se altre fonti hanno riportato anche di un incontro in programma fra la stessa dirigenza dell'Inter e il legale di Lukaku, il tema è già stato affrontato nel summit di ieri. Al momento, l'obiettivo dei nerazzurri è capire se esistano dei margini per riportarlo a Milano, appreso che il calciatore è pronto a spingere perché accada.