Inter, programmate a domani le visite di Gosens. Stasera al lavoro sugli ultimi dettagli

Sono stata programmate a domani le visite di Robin Gosens con l'Inter: il tedesco lascerà l'Atalanta per il nerazzurro dell'Inter per una cifra di circa 22 milioni di euro, più tre di bonus, in un'operazione di prestito con obbligo di riscatto. Per l'esterno tuttavia manca ancora qualcosa, questione di dettagli, come ha sottolineato l'agente Gianluca Mancini all'uscita della sede nerazzurra, su cui si lavorerà stasera. Intanto accordo economico praticamente raggiunto anche tra calciatore e società nerazzurra e visite mediche già programmate: domani dovrebbe essere il giorno degli annunci.