tmw Inter, prossima settimana summit decisivo per il rinnovo di Lautaro Martinez: i dettagli

Ottime sensazioni dopo il primo incontro per il rinnovo del contratto avvenuto oggi tra l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, e la dirigenza dell'Inter. La prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo summit, quello decisivo per mettere in atto quanto discusso oggi: il Toro dovrebbe vedere raddoppiato il proprio ingaggio e allungare il contratto coi nerazzurri fino al 2025 con opzione per portarlo fino al 2026. Si valuta anche l'inserimento di una clausola di uscita.