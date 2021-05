tmw Inter, Ranocchia in sospeso per eventuale rinnovo. Ci sono Bologna e Cagliari

La situazione di Andrea Ranocchia in questo momento è precaria. L'Inter non ha escluso, nelle ultime settimane, una possibile permanenza, ma dall'altra parte l'immobilità nei rinnovi potrebbe portare il difensore centrale ad accettare altre soluzione. Così ci sono due club che hanno già chiesto informazioni per lui: sono Bologna e Cagliari, alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia.