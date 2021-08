tmw Juve, Kaio Jorge domani torna in Brasile: rientro a Torino entro il fine settimana

Concluse le visite mediche di rito, l’avventura di Kaio Jorge alla Juventus non inizierà subito: domani, infatti, il talento classe 2002 tornerà in Brasile. L’attaccante deve infatti risolvere delle questioni burocratiche, il suo rientro in Italia è previsto entro il weekend e a quel punto, con doppio tampone negativo, si potrà finalmente aggregare alla squadra di Massimiliano Allegri per affrontare la nuova tappa della sua carriera calcistica.