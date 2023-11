tmw Juventus, Alex Sandro in gruppo: ancora a parte Locatelli. Il punto in vista dell'Inter

Inizia la settimana della Juventus che porterà alla partita di domenica sera contro l'Inter in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium, con i bianconeri che hanno svolto il primo allenamento nella giornata di oggi. La buona notizia riguarda Alex Sandro che è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Mezzo sorriso anche per Weston McKennie e Fabio Miretti, che hanno svolto lavoro in parte con la squadra e in parte solitaria, mentre Manuel Locatelli e Danilo hanno svolto l'intera seduta a parte.

I recuperi.

Detto di Alex Sandro, che torna dunque a tutti gli effetti a disposizione di Massimiliano Allegri, nei prossimi giorno dovranno essere valutati tutti gli altri, con McKennie e Miretti che sono comunque in fase di recupero, cosa molto importante visti i tanti assenti a centrocampo. Discorso diverso per gli ultimi due, che dovranno provare a forzare i tempi per poter prendere parte al derby d'Italia, dove il sicuro assente sarà Weah, che rientrerà i primi di dicembre.