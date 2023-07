tmw Juventus, chiesto altro tempo al Chelsea per Lukaku. Giuntoli pronto a volare a Londra

Vanno avanti i contatti tra Chelsea e Juventus per definire il potenziale colpo Romelu Lukaku in attacco per i bianconeri. Il nuovo ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli è pronto a volare a Londra, con la Vecchia Signora che chiede ancora tempo ai Blues per ultimare l'affondo sull'ex Inter.

Da parte loro però i londinesi hanno fretta e provano a stringere i tempi ma i bianconeri sono ancora legati al futuro di Dusan Vlahovic e secondo le informazioni che trapelano nelle ultime ore il grande tassello mancante è nella formula del trasferimento. Il Chelsea vuole un addio a titolo definitivo e fino ad adesso non ha mai aperto alle proposte a base prestito formulate dalla Juve.