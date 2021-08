tmw Juventus, Kaio Jorge è rientrato a Torino: domani il primo allenamento

vedi letture

Brasile-Italia viaggio uno: completato per svolgere le visite mediche con la Juventus a metà della scorsa settimana. Brasile-Italia viaggio due: completato anch’esso con la partenza giovedì scorso e il rientro nella serata di ieri a Torino dopo aver risolto le parti che burocratiche che solo fisicamente poteva portare a termine. Così Kaio Jorge ha vissuto i suoi primi giorni da giocatore, virtualmente perché ancora manca l’ufficialità, della Juventus. Dalla serata di ieri l’attaccante brasiliano è rientrato nel capoluogo piemontese dove dovrà svolgere una quarantena di 10 giorni prima di potersi inserire con serenità nella sua nuova vita italiana. Potrà però allenarsi e, inizialmente in forma individuale, già da domani sarà al Training Center della Continassa per le prime corse nel centro sportivo bianconero.