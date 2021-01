tmw Juventus, sul 2002 Tongya gli occhi di tre club di Serie B. Lo segue anche il Crotone

Franco Tongya è uno dei profili più interessanti presenti nel settore giovanile della Juventus. Classe 2002, si tratta di un centrocampista nato a Torino che al momento è nel giro della Nazionale Under 20. In questa stagione Tongya, dopo aver iniziato il campionato con la squadra Primavera, è entrato stabilmente nel giro dell'Under 23, dove finora ha collezionato 10 presenze.

Prestazioni che non sono passate inosservate, specialmente tra le società di Serie B: Cremonese, Empoli e ChievoVerona i club che hanno mostrato interesse per questo ragazzo che, in Serie A, piace al Crotone.