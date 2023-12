tmw Juventus, Weah di nuovo in gruppo. Le ultime anche su Rabiot e Rugani

Nuovo allenamento per la Juventus, che dopo la vittoria contro il Napoli si prepara a tornare in campo per un altro anticipo: appuntamento fissato a venerdì sera, quando i bianconeri sfideranno il Genoa allo stadio Luigi Ferraris per la prima partita della sedicesima giornata di Serie A. Nella giornata di oggi Adrien Rabiot ha lavorato a parte a causa di un pestone preso nella sfida contro gli azzurri, con il francese che non è comunque in dubbio per la gara contro il Grifone e nei prossimi giorni tornerà in gruppo.

Rugani e Weah.

Assente invece Daniele Rugani per influenza, con il difensore che si era rimesso nei giorni scorsi, ma che ha dovuto dare nuovamente forfait nella speranza di ristabilirsi presto al 100%. Le buone notizie arrivano invece da Timothy Weah: lo statunitense oggi ha lavorato interamente con il resto del gruppo ed è dunque da considerarsi recuperato a tutti gli effetti, con Massimiliano Allegri che potrà dunque tornare a contare su di lui a partire dalla trasferta a Marassi.

Sfida per un nuovo primato.

Ancora una volta, come successo ultimamente, la Juventus scenderà in campo prima dell'Inter e in caso di successo tornerebbe prima in classifica, questa volta almeno per due giorni, visto che i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Lazio.