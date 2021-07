tmw L'Hellas lavora al ritorno di Ilic. Sul centrocampista del City anche i francesi del Troyes

L'Hellas Verona ci riprova per Ivan Ilic. Centrocampista serbo classe 2001, il giocatore ha fatto momentaneamente ritorno al Manchester City - proprietario del cartellino - dopo la stagione passata in maglia gialloblu sotto la guida di Juric (per lui 30 presenze e 3 gol tra Serie A e Coppa Italia). Il club scaligero - secondo quanto raccolto da TMW - sta lavorando però ad un suo possibile ritorno: in questo senso, ai Citizens è stata fatta una proposta di prestito oneroso (circa di 1 milioni di euro), ma c'è da superare la forte concorrenza del Troyes, club francese neo promosso in Ligue 1.