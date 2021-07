tmw L'Udinese punta il doppio colpo portoghese: vicino Pedro Pereira, sfida Silvestri-Maximiano

L'Udinese è tra le società più attive in queste ore sul mercato. La società friulana sta per definire l'arrivo di Pedro Pereira dal Benfica. Il terzino destro ex Crotone è in arrivo dalla società lusitana e sarà lui il vice Nahuel Molina: in uscita c'è invece Jens Stryger Larsen per il quale l'offerta del Galatasaray non è stata però ritenuta sufficiente dalle parti.

Friulani attivissimi anche tra i pali: ceduto Juan Musso all'Atalanta, il primo nome è quello di Marco Silvestri dell'Hellas Verona, gradito anche dal tecnico Gotti ma la società sta avanzando i contatti per Luis Maximiano dello Sporting CP. Affare costoso ma ritenuto un'opportunità tra presente e futuro dai Pozzo e per questo un investimento che sono pronti a fare. Trattativa avanzata con l'entourage e con la società portoghese. Al momento Maximiano è in pole.

Non solo: è in chiusura anche un colpo per la difesa. In definizione lo sbarco di Kamil Glik dal Benevento.