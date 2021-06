tmw La Fiorentina non molla Vlahovic: 60 milioni cash. Il rinnovo non c'è

Dusan Vlahovic continua a essere il sogno proibito di molte squadre di Serie A, ma al momento la situazione non sembra evolvere a suo favore. La Fiorentina non ha assolutamente intenzione di cedere il proprio centravanti per meno di 60 milioni di euro, senza contropartite, solo cash, a due anni dal termine del contratto attuale.

IL VALZER DI PUNTE - Potrà anche partire, ma tutti quanti cercano l'affare. La Roma punta forte su Belotti (25 milioni), la Juventus cercherà di prendere Icardi magari con un prestito oneroso e diritto di riscatto, il Milan non ha intenzione di spendere 60 milioni, l'Inter deve assolutamente vendere prima anche solo pensare di comprare. La scelta quindi è quasi impossibile: andare all'estero per ora non è un'opzione, a meno che non arrivi un grandissimo club (Germania in testa) ma in pochi possono permetterselo.

NIENTE RINNOVO - In tutto ciò i viola vogliono accontentare Vlahovic economicamente, ma dall'altra parte cercano di puntare sulla clausola rescissoria: 60 milioni per l'anno prossimo. Invece, a dodici mesi dalla scadenza, il serbo potrebbe anche forzare la mano per chiedere qualcosa di più, sia alla Fiorentina (magari cifra meno alta per la rescissione) sia per chi vorrà acquistarlo. Un investimento su se stesso, in attesa che fra dodici mesi qualcuno voglia puntarci ancora più forte.