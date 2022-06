tmw La Juventus continua a pensare a Dzeko come vice Vlahovic: idea biennale

Si rafforza la pista che porta all'interesse della Juventus per Edin Dzeko. Il giro di attaccanti che sta portando avanti l'Inter con il concreto interesse per il doppio colpo in entrata formato da Lukaku e Dybala, potrebbe spingere il bosniaco verso l'addio anticipato. I bianconeri potrebbero così provare a puntare su di lui come esperto vice Vlahovic come richiede Allegri. La soluzione potrebbe essere quella di accordargli un ingaggio ridotto e magari spalmato con un contratto biennale, quindi un anno in più rispetto all'attuale intesa con i nerazzurri.